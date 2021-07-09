Президент Владимир Путин отменил запрет полётов на курорты Египта, который ввели после теракта на борту рейса Шарм-эль-Шейх – Петербург над Синайским полуостровом в 2015-м.

Ранее полную приостановку авиасообщения отменили, возобновив регулярные рейсы Москва — Каир. Теперь можно будет улететь напрямую в ХургАду и Шарм эль Шейх, в том числе чартерами.

