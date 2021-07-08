Евросоюз и Швейцария объявили о взаимном признании своих сертификатов вакцинации от коронавируса

Таким образом, Швейцария стала первой страной, с которой ЕС заключил подобное соглашение. Ранее страны блока запустили систему так называемых ковид-паспортов, в которые заносится информация о прививке, перенесенном в течение полугода заболевании или о ПЦР-тесте, сделанном не более 72 часов назад. С таким паспортом – в бумажном или электронном виде – можно путешествовать по Евросоюзу без карантина.

