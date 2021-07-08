Легкомоторный самолет разбился в Швеции вскоре после взлета из городка Эребру

На борту был пилот и 8 парашютистов. Газета «Афтонбладет» со ссылкой на экстренные службы пишет, что по меньшей мере один человек выжил и доставлен в больницу.
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На борту был пилот и 8 парашютистов. Газета «Афтонбладет» со ссылкой на экстренные службы пишет, что по меньшей мере один человек выжил и доставлен в больницу.
Управление из космоса – к новой стратегии национальной безопасности Но дело не только в том, что начальство ушло в астрал и не желает возвращаться оттуда. В армии, когда солдат заступает на караул, он произносит священную формулу: «Охране и обороне подлежит…» — дальше перечисляется, что именно он охраняет…