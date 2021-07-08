Американский певец Мэрилин Мэнсон сдался полиции после того, как его заочно обвинили в нападении на оператора в 2019-м году. Инцидент произошел во время съемок концерта Мэнсона, то набросился на оператора и несколько раз плюнул в него. Музыканту грозит до года тюрьмы со штрафом до 2 тысяч долларов.

Ранее 10 женщин обвинили Мэнсона в сексуальном насилии.