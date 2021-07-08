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23:04, 08 июля 2021

Певец Мэрилин Мэнсон сдался полиции после того, как его заочно обвинили в нападении на оператора в 2019-м году

Американский певец Мэрилин Мэнсон сдался полиции после того, как его заочно обвинили в нападении на оператора в 2019-м году. Инцидент произошел во время съемок концерта Мэнсона, то набросился на оператора и несколько раз плюнул в него. Музыканту грозит до года тюрьмы со штрафом до 2 тысяч долларов.
Ранее 10 женщин обвинили Мэнсона в сексуальном насилии. 


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