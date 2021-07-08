Адвоката незарегистрированного кандидата в президенты Белоруссии на выборах Виктора исключили из коллегии адвокатов.

Адвоката незарегистрированного кандидата в президенты Белоруссии на прошлогодних выборах Виктора Бабарико исключили из коллегии адвокатов. Об это сам Дмитрий Лаевский написал в своем телеграм-канале.

Его подзащитного, до выборов – главу Белгазпромбанка, после того, как он объявил о своих президентских амбициях, обвинили в отмывании денег. Недавно суд приговорил его к 14-ти годам лишения свободы.