Защита считает незаконным задержание участницы Pussy Riot Алехиной на выходе из спецприемника

Защита считает незаконным задержание участницы Pussy Riot Марии Алехиной на выходе из спецприемника. Об этом сообщил радиостанции «Эхо Москвы» адвокат Алехиной Александр Альдаев.

«Ей вменяли будто бы она материлась, к ней подошли сотрудники полиции, она не подчинилась их распоряжениям проследовать в отдел полиции, они вынуждены были ее доставить, применив силу, и там составить протокол о неповиновении распоряжению сотрудника полиции. Мы все это считаем, конечно, незаконным, потому что обстоятельства были следующие <...> она вышла из спецприемника, два-три шага прошла, под руки ее хватают сотрудники полиции, сажают в микроавтобус и увозят. На самом видео видно, что она добровольно проследовала с ними, хотя даже не поняла в чем дело, они не представлялись, сразу под руки и в автобус посадили», — сказал он.

Адвокат подчеркнул, что будет обжаловать задержание М.Алехиной в ближайшие дни.

Участнице Pussy Riot Марии Алехиной грозит новый арест на 15 суток. Активистку задержали днем на выходе из спецприемника, где она отбыла предыдущие 15 суток ареста. Задержан также еще один участник группы Pussy Riot Александр Софеев. В отношении него составлен протокол о мелком хулиганстве, ак сообщил его адвокат Мансур Гильманов. А.Софеев был задержан после того, как сделал вторую прививку от коронавируса. Ночью его отпустили после 15 суток административного ареста.