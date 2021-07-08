В Тбилиси суд признал бывшего министра юстиции виновным по делу о пытках заключенных

Кроме него, по делу проходил и также был осужден экс-начальник департамента исполнения наказаний. Обоим дали 4,5 года лишения свободы. Речь идет о скандальном видео 2012 года, снятом в одной из грузинских тюрем с пытками заключенных. Их публикация привела к поражению тогдашней правящей партии на парламентских выборах.

