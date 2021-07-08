Финские пограничники переброшены на границу Латвии с Белоруссией на фоне растущего потока нелегальных беженцев с белорусской стороны. Финские пограничники будут помогать латвийским коллегам охранять границу республики, которая одновременно является внешней границей Евросоюза.

Ранее Александр Лукашенко объявил, что Минск больше не собирается сдерживать мигрантов в отместку за принятые Евросоюзом против его режима санкции. Литва обвинила Белоруссию в использовании беженцев как гибридного оружия, а Брюссель пообещал ей дополнительную поддержку для охраны границ.