Венгрия экстрадирует в Россию обвиняемого в многомиллионном мошенничестве

Речь идет о Дмитрии Чертке – сыне бывшего замруководителя Ространснадзора. Его подозревают в подделке договоров между аэропортом «Внуково» и обслуживающими компаниями на 80 миллионов рублей. Ему грозит до 10 лет лишения свободы. В розыске Черток был с 2019 года.

