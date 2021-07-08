РБК: В правительстве признают риски перебоев в поставках импортного вина из-за поправок в законодательство о виноделии

В правительстве признают риски перебоев в поставках импортного вина из-за поправок в законодательство о виноделии, — пишет сайт РБК со ссылкой на одного из участников встречи, которая проходила по этому поводу. В совещании участвовали представители Минфина, Минсельхоза, Роспотребнадзора, Росалкогольрегулирования, Федеральной таможенной службы и Ассоциации компаний розничной торговли. Также на встрече присутствовали представители компании Moet Hennessey, которая ранее отказывалась поставлять в Россию шампанское, которое российские власти потребовали маркировать как игристое вино.