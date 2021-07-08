В Перми депутата Госдумы задержали по обвинению в езде в состоянии алкогольного опьянения

Алексей Бурнашов, который являлся членом фракции «Единая Россия», отказался пройти медицинское освидетельствование. Как утверждает местное интернет-издание «Новости Перми», после того, как депутата, находившегося за рулем своего «Мерседеса», отстранили от вождения и заподозрили в пьяной езде, он набросился на полицейского.

В «Единой России» осудили Бурнашова и сказали, что он «потерял человеческий облик», передает агентство ТАСС. В руководстве правящей партии подчеркнули, что таким, как пермский депутат, «не место в Думе», и отметили, что предварительное голосование Бурнашов проиграл, из-за чего на выборы он не идет. При этом исключить из «Единой России» его не могут, потому что он не является членом партии. Реакция самого Бурнашова на инцидент пока неизвестна.

Бурнашов являлся депутатом Госдумы с 2016 года. В этом году он уступил в праймериз «Единой России», причем, как отмечает интернет-издание «Открытые медиа», он проиграл победителю почти 20 тысяч голосов.