Кунцевский суд Москвы назначил 15 суток ареста за неповиновение полиции участнице группы Pussy Riot Марии Алёхиной

Адвокат Алёхиной Александр Альдаев назвал новый арест неправомерным. Альдаев добавил, что завтра защита собирается подать апелляцию в Мосгорсуд, но, скорее всего, её рассмотрят только в понедельник.
2021-07-08T22:03:35+03:00
2021-07-08T22:03:35+03:00
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22:03, 08 июля 2021
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