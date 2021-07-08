Президент России Владимир Путин отменил запрет на полёты чартерных рейсов в Египет

Вице-президент Ассоциации туроператоров России Дмитрий Горин сказал «Эху Москвы», что египетские курорты готовы принять большой наплыв россиян. Горин добавил, что все требования об усилении авиационной безопасности были выполнены, и только после этого было принято решение об открытии аэропортов помимо Каира.