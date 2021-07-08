Станислав Черчесов уволен с поста тренера сборной России по футболу

Спортивный комментатор Георгий Черданцев сказал «Эху Москвы», что решение об отставке Черчесова могло быть затянуто из-за его контракта и отборочных матчей следующего Чемпионата мира. Черданцев отметил, что в деятельности Черчесова всем запомнится провал на Евро-2020, но несправедливо забывать о хороших результатах российской сборной на Чемпионате мира 2018 года.
2021-07-08T22:01:48+03:00
2021-07-08T22:01:48+03:00
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Эксклюзив Эха 22:01, 08 июля 2021
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