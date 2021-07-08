Потерпевшие по делу майора Дениса Евсюкова потребуют выплаты им компенсации из денег, присужденных ему ЕСПЧ

Об этом журналистам рассказал адвокат потерпевших Игорь Трунов. Он отметил, что двое из раненых бывших полицейских до сих пор не получили от него денег, которые им присудил российский суд. Евсюкову же, в свою очередь, ЕСПЧ присудил 6 тысяч евро, признав, что Россия нарушила право майора и его родителей на уважение семейной жизни из-за того, что Евсюкова отправили в удаленную от Москвы колонию.



Бывший полицейский отбывает пожизненный срок за стрельбу в супермаркете «Остров» в 2009 году. Тогда погибли двое и еще двадцать были ранены.

