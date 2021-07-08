Число привившихся от коронавируса в Подмосковье превысило 2 млн человек – это подсчеты регионального Минздрава. Речь идет о тех, кто получил хотя бы 1 укол препарата.

Ранее сообщалось, что доля вакцинированных в Московской области превысила 20 процентов. Для работников сфер торговли и услуг в регионе ввели обязательную вакцинацию, остальных стимулируют, разыгрывая в лотерее квартиры.