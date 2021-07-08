ВОЗ включила в список вариантов коронавируса для дальнейшего мониторинга российский штамм АТ1

Всемирная организация здравоохранения включила в список вариантов коронавируса для дальнейшего мониторинга российский штамм АТ1, выявленный в январе этого года. Среди других подтипов вируса в перечне: американский, бразильский, филиппинский, индонезийский и колумбийский штаммы. В этот список ВОЗ включает штаммы с генетическими изменениями, которые, как полагает организация, влияет на характеристики вируса.

