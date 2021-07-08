ЕСПЧ утвердил мировое соглашение между правительством России и Николаем Овчинниковым, чья дочь была убита своим мужем

ЕСПЧ утвердил мировое соглашение между правительством России и Николаем Овчинниковым, чья дочь была убита собственным мужем. Об этом сообщает «Зона права». Овчинников получит компенсацию морального вреда в 30 тысяч евро. Российские власти признали, что в его отношении была нарушена Конвенция о защите прав человека и основных свобод.

Перед тем, как Анну Овчинникову задушил ее муж, она жаловалась в полицию на угрозы с его стороны. Теперь официально признано, что полиция в данном случае бездействовала. Муж-убийца в итоге получил почти 15 лет колонии.