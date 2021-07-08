В Брянске приостановили вакцинацию от коронавируса из-за нехватки вакцины, — признали в оперативном штабе региона. Там говорят, что начали формировать листы ожидания на прививки и записавшихся в них начнут приглашать, как только партия препарата поступит в область. Стоит отметить, что 26 июня в регионе ввели обязательную вакцинацию для работников общепита, торговли, транспорта, ЖКХ и некоторых других сфер.