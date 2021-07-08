Министр спорта Матыцин поблагодарил за работу уходящего главного тренера сборной России по футболу Черчесова

Министр спорта Олег Матыцин поблагодарил за работу уходящего главного тренера сборной России по футболу Станислава Черчесова. Ранее сегодня стало известно, что Российский футбольный союз досрочно расторгнет контракт с Черчесовым, который был рассчитан до конца 2022 года. Имя преемника пока не называется, но Черчесов уже пожелал ему удачи, кем бы он ни был.

Под руководством Черчесова Россия дошла до четвертьфинала на домашнем чемпионате мира в 2018, но на проходящем сейчас чемпионате Европы заняла последнее место в своей группе и не смогла выйти в плей-офф.