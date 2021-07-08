Baza: В подмосковном Егорьевске задержали начальника отдела МВД Олега Ермакова

В подмосковном Егорьевске задержали начальника отдела МВД Олега Ермакова, — пишет телеграм-канал Baza. По его данным, задержание проводили сотрудники ФСБ. Ермаков, по предварительной информации, подозревается в покушении на убийство. У него дома и на рабочем месте проходят обыски. В отношении непосредственного начальника Ермакова проведут служебную проверку.
2021-07-08T21:01:57+03:00
2021-07-08T21:01:57+03:00
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21:01, 08 июля 2021
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