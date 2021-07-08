Мосгорсуд оставил под стражей 70-летнего ученого Валерия Голубкина, обвиняемого в государственной измене

Срок содержания в СИЗО ему продлили сразу на три месяца. Голубкин был профессором МФТИ на кафедре прикладной и теоретической аэрогидромеханики. В чем именно состоит фабула обвинения неизвестно, дело слушается в закрытом режиме. Следователи не говорят даже, в пользу какой страны, по их версии, изменял России Голубкин.

