Встреча закончилась победой англичан со счетом 2:1 и праздновавшие это футбольные фанаты местами перекрывали движение в центре города, забирались на статуи и фонарные столбы, нападали на полицейских. Обошлось без серьезно пострадавших.
В Лондоне полиция задержала 20 человек по итогам матча Англия – Дания в полуфинале чемпионата Европы по футболу
Встреча закончилась победой англичан со счетом 2:1 и праздновавшие это футбольные фанаты местами перекрывали движение в центре города, забирались на статуи и фонарные столбы, нападали на полицейских. Обошлось без серьезно пострадавших.