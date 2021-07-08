На жителя Калининграда завели уголовное дело после видео с угрозами в адрес главы местного Роспотребнадзора

В видео, опубликованном телеграм-каналом «Силовики», подсудимый обещает «достать чиновницу из-под земли и окунуть туда, откуда она вылезла». Полиция считает, что таким образом житель Калининграда выразил недовольство антиковидными ограничениями, введенными в регионе. В итоге мужчину задержали с привлечением ОМОНа.

