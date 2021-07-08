Депутат-"единоросс" Николай Николаев сообщил о смерти матери после вакцинации от коронавируса

Об этом он написал в своём телеграм-канале. Почему он уверен, что летальный исход был связан именно с прививкой, он не уточняет. По мнению Николаева, это могло быть связано с самим уколом или с тем, как была организована процедура. Также парламентарий выразил возмущение тем, что пожилым людям разрешили вакцинироваться без предварительного медицинского обследования.

