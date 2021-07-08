Z Архив новостей новости
5 6 6 3092
20:31, 08 июля 2021

Депутат-"единоросс" Николай Николаев сообщил о смерти матери после вакцинации от коронавируса

Об этом он написал в своём телеграм-канале. Почему он уверен, что летальный исход был связан именно с прививкой, он не уточняет. По мнению Николаева, это могло быть связано с самим уколом или с тем, как была организована процедура. Также парламентарий выразил возмущение тем, что пожилым людям разрешили вакцинироваться без предварительного медицинского обследования.



Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

In varietate concordia C точки зрения ценностей Евросоюза принципиально важно, чтобы дети младшего школьного возраста разбирались во всех тонкостях гендерно-сексуальных предпочтений некоторых взрослых, практикуя их на собственных теле и психике…

5 131 6 16387 04.07
Новости

Основатель «Яблока» Григорий Явлинский призвал сторонников Алексея Навального не голосовать за его партию Политик пояснил, что «Яблоко» не поддерживает идеи Навального и не будет выдвигать на выборы его соратников…

5 58 6 18523
Интервью Особое мнение

Александр Проханов гость: Александр Проханов публицист, писатель

Этому потоку диффамации, этой русофобии противопоставляется концепция патриотизма. Мы должны поверить, что мы живем в восхитительной стране, с потрясающим народом, самым трудолюбивым, самым терпеливым…

5 75 6 10512 06.07
#слушать 35:26 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Блоги

+ Григорий Явлинский: Те, кто хочет голосовать за Навального, за «Яблоко» голосовать не надо 01:24 Григорий Явлинский: Те, кто хочет голосовать за Навального, за «Яблоко» голосовать не надо Политик сказал, что «Яблоко» — не трамвай по доставке и не такси…

5 316 6 45101 08:07
8читать ;смотреть
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

В лучших традициях королевской пропаганды Жду взрыва возмущённых голосов в США, ФРГ, Франции, Нидерландах и, конечно, Прибалтике под слоганом «В Британии душат свободу»...

5 184 6 26598 06.07
Новости

Делегация политического офиса афганского движения «Талибан» прибыла в Москву Переговоры с российскими властями намечаются на фоне перехода «Талибана» в наступление в Афганистане, откуда уже вывели большую часть своих военнослужащих США…

5 67 6 10567
Блоги

+ Брифинг руководителей Испании и Литвы был прерван из-за появления российских военных самолетов Брифинг руководителей Испании и Литвы был прерван из-за появления российских военных самолетов В Минобороны России не раз утверждали, что военные выполняют все полеты в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства…

5 45 6 7118 16:05
8читать ;смотреть
Блоги

Леонид Гозман политик

Управление из космоса – к новой стратегии национальной безопасности Но дело не только в том, что начальство ушло в астрал и не желает возвращаться оттуда. В армии, когда солдат заступает на караул, он произносит священную формулу: «Охране и обороне подлежит…» — дальше перечисляется, что именно он охраняет…

5 254 6 40976 04.07
Блоги

Алексей Мельников публицист

Наелись контрсанкций За контрсанкциями стоит сила инерции. Наверное, эмоции. Но, по существу, в них нет практического смысла. Это был неудачный государственный эксперимент…

5 64 6 11021 09:33
Блоги

Алла Шишкина, 2-кратная олимпийская чемпионка: Синхронисток «лишили медведей» В музыке затёрли слово Russia, а эскизы переработали, убрав с них медведя, который по мнению Комитета прочно ассоциируется с Россией…

5 47 6 8356 02.07
Блоги

Александр Горный блогер, Крым

Чей Крым, Майкл? Он наш, он мой Международное право? Оно, конечно, есть, разное, избирательное, гибридное, деформированное, но вы о чём?..

5 159 6 28519 04.07
Блоги

Лев Рубинштейн поэт, публицист

Продуктивная модель «Путин подписал закон, разрешающий называть шампанским только вино, произведенное в России»...

5 78 6 14088 03.07
Блоги

Борис Титов Председатель Партии Роста

Партия Роста: зачем всё это? Так стоит ли тратить деньги, время, нервы и даже терять репутацию, когда результат совершенно непредсказуем? Есть ли смысл участвовать в выборах, когда выборы – это уже не совсем выборы? Мы решили, что есть…

5 28 6 5625 07.07
Блоги

Тина Канделаки телеведущая, продюсер

О Вкусвилле, Тбилиси и обыкновенных людях Всегда будут социальные инженеры из зарубежных спецслужб, которые используют полярность мнений для организации протестов и диверсионной работы в чужих странах. Их KPI — количество спровоцированных гражданских войн…

5 32 6 7209 07.07
Блоги

«Срочно надо изгнать торгашей из нашего Театра» Народная артистка СССР Татьяна Доронина просит президента помочь сохранить МХАТ им. Горького…

5 148 6 35711 02.07
Блоги

Игорь Николаев экономист

+ О замене депутатов Госдумы искусственным интеллектом О замене депутатов Госдумы искусственным интеллектом Данные результаты опросов – это не столько доверие искусственному интеллекту, сколько недоверие депутатам…

5 64 6 15548 06.07
8читать ;смотреть

Популярное за неделю

Новости

Депутат партии «Единая Россия» Николай Николаев сообщил, что его мать скончалась после вакцинации от коронавируса В своем телеграм-канале он отметил, что не знает, произошло ли это вследствие самого укола или организации процедуры вакцинации…

5 17 6 27894
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

Это само по себе смешно, когда Путин решает вопросы, которые решаются на уровне ЖЭКа, но еще смешнее, когда оказывается, что даже их он не может решить…

5 61 6 107310 03.07
#слушать 46:44 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Голосование

3485140
«Процессы — неудачники голосований»:
Выбираем процесс для программы «Не так!»

5 0 6 2595 04.07
Блоги

Сергей Алексашенко экономист

+ Путин готовится к войне Путин готовится к войне Эпизод c прямой линии Путина про эсминец Defender. «Хотели бы потопить — потопили бы»...

5 291 6 284068 03.07
8читать ;смотреть
Блоги

Александр Невзоров публицист

+ Будущее России, война с Китаем, 25-я линия Путина, морковь… Будущее России, война с Китаем, 25-я линия Путина, морковь… Никаких других целей, кроме половины России, у Китая нет и быть не может. Ничего личного. Простая география…

5 68 6 68065 04.07
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 9178826
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель

6 4957839

Сегодня в эфире