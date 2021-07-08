Еврокомиссия оштрафовала пять ведущих европейских автопроизводителей почти на 900 миллионов евро за сговор, касающийся очистки выхлопов дизельных автомобилей. Об этом рассказала на пресс-конференции в Брюсселе замглавы ведомства Маргрете Вестагер. Оштрафованы БМВ, Даймлер, Фольксваген, Ауди и Порше.

Компании обвиняют в том, что они занижали данные о вредных выбросах, которые производят их двигатели. Ранее Фольксваген подвергся в связи с этим судебному преследованию в США. Убытки компании в связи с так называемым дизельным скандалом оцениваются в 20 миллиардов евро.