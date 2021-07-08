Украина отказалась от закупки электроэнергии белорусской АЭС

Ранее аналогичный шаг предприняла Литва. Ее поддержали Латвия и Эстония, однако, немедленно отказаться от закупок электроэнергии из Белоруссии эти две страны не могут по техническим причинам. Власти балтийских стран считают, что построенная в 50 километрах от белорусско-литовской границы АЭС была возведена с нарушением международных норм.