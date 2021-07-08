Мэрия Барнаула отозвала свое же согласование пикета против принудительной вакцинации, — пишет интернет-издание «Сибирь Реалии», признанное иноагентом. Перед этим организаторам дважды отказывали в проведении пикета в разных местах. В итоге они подали заявку на акцию 11 июля в Новопушкинском сквере. Эта площадка классифицируется как так называемый гайдпарк, то есть место, где по закону согласование пикетов не требуется вообще, но теперь чиновники запретили митинговать и там, сославшись на ужесточение коронавирусных ограничений.
2021-07-08T20:03:43+03:00
2021-07-08T20:03:43+03:00
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20:03, 08 июля 2021
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