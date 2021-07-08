В Кемерово выпустили бывшего главу штаба Навального, арестованного перед приездом президента Владимира Путина

Станислава Калиниченко посадили на 10 суток по статье о неуплате алиментов. Это произошло 5 июня. Оппозиционер с самого начала связывал это с предстоящим визитом Путина в регион, который состоялся на следующий день – 6 июня. Теперь, как указывает издание «Медиазона», суд постановил, что состава правонарушения на самом деле не было. Штабы Навального российские власти объявили экстремистскими организациями.
2021-07-08T20:03:12+03:00
2021-07-08T20:03:12+03:00
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20:03, 08 июля 2021
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