В Кемерово выпустили бывшего главу штаба Навального, арестованного перед приездом президента Владимира Путина

Станислава Калиниченко посадили на 10 суток по статье о неуплате алиментов. Это произошло 5 июня. Оппозиционер с самого начала связывал это с предстоящим визитом Путина в регион, который состоялся на следующий день – 6 июня. Теперь, как указывает издание «Медиазона», суд постановил, что состава правонарушения на самом деле не было. Штабы Навального российские власти объявили экстремистскими организациями.