Прокуратура отказалась проверять губернатора Псковской обл., которому перевел деньги признанный иноагентом журналист

Прокуратура отказалась проверять губернатора Псковской области, которому перевел деньги признанный иноагентом журналист, — пишет издание «МБХ Медиа» со ссылкой на члена партии «Яблоко» Тимофея Безуглова, который обращался к прокуратуре с просьбой о такой проверке. По его словам, ему пришла отписка с пересказом текста закона об иностранных агентах без каких-либо комментариев насчет получения денег именно губернатором Ведерниковым.

Ранее журналист Денис Камалягин перевел по сто рублей на личные телефоны губернатора, а также мэра Пскова и одного из депутатов-единороссов, чтобы показать несовершенство закона, по которому все они теперь должны быть признаны лицами, аффилированными с иностранными агентами.

