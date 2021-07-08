Microsoft просит своих пользователей срочно обновить операционные системы Windows 7 и 10 из-за обнаруженной уязвимости

Американская корпорация Microsoft просит своих пользователей срочно обновить операционные системы Windows 7 и 10 из-за обнаруженной серьезной уязвимости. Речь идет о руководстве, которое случайно опубликовала фирма по кибербезопасности Sangfor. В документе рассказывается, как с помощью диспетчера печати Windows можно получить доступ к чужому компьютеру. Необходимое обновление Windows уже выпустило.
2021-07-08T19:34:04+03:00
2021-07-08T19:34:04+03:00
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19:34, 08 июля 2021
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