Microsoft просит своих пользователей срочно обновить операционные системы Windows 7 и 10 из-за обнаруженной уязвимости

Американская корпорация Microsoft просит своих пользователей срочно обновить операционные системы Windows 7 и 10 из-за обнаруженной серьезной уязвимости. Речь идет о руководстве, которое случайно опубликовала фирма по кибербезопасности Sangfor. В документе рассказывается, как с помощью диспетчера печати Windows можно получить доступ к чужому компьютеру. Необходимое обновление Windows уже выпустило.