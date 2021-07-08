Пожар начался в Елизаветинской больнице в Петербурге, людей эвакуируют

Пожар произошел в Елизаветинской больнице на улице Вавилова в Санкт-Петербурге, людей эвакуируют. Об этом ТАСС в четверг сообщил источник в экстренных службах. Источник агентства «Интерфакс» уточнил, что пожар возник из-за воспламенения обмотки проводки в кабинете компьютерной томографии в приемном покое.
2021-07-08T19:33:35+03:00
2021-07-08T19:37:03+03:00
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19:33, 08 июля 2021
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