Пожар начался в Елизаветинской больнице в Петербурге, людей эвакуируют

Пожар произошел в Елизаветинской больнице на улице Вавилова в Санкт-Петербурге, людей эвакуируют. Об этом ТАСС в четверг сообщил источник в экстренных службах. Источник агентства «Интерфакс» уточнил, что пожар возник из-за воспламенения обмотки проводки в кабинете компьютерной томографии в приемном покое.