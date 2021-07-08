Мэр Москвы Сергей Собянин продлил возможность посетителям ресторанов находиться на летних верандах без предъявления QR-кода до 1 августа. Об этом сообщил первый заместитель руководителя Аппарата мэра Москвы Алексей Немерюк. Немерюк ранее допустил введение системы «цифровых пропусков» в торговой сфере, а также в общественном транспорте.
2021-07-08T19:05:14+03:00
2021-07-08T19:05:14+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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19:05, 08 июля 2021
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