Президент Владимир Путин отменил запрет на чартерные рейсы в Египет

Он действовал 5,5 лет после катастрофы российского самолета в небе над Синайским полуостровом.

Теперь россияне вновь смогут летать в египетские курорты Хургада и Шарм-эль-Шейх, следует из президентского указа. Кроме того, для этого они смогут свободно бронировать туры: рекомендация воздерживаться от продажи путевок с полетами в Египет также отменена. Несколько авиакомпаний уже выразили готовность возобновить полеты на курорты – среди них S7, Azur Air и авиаперевозчик «Россия», передает агентство ТАСС.

При этом в какой срок будет установлен новый режим полетов, пока не ясно. Вице-президент Ассоциации туроператоров России Дмитрий Горин в интервью «Эху Москвы» оценил сроки примерно в 2-3 недели. «Мы надеемся, что после разрешения чартерных рейсов оперативным штабом и Росавиацией, туроператоры за две-три недели смогут восстановить туристические поездки. Курорты не загружены, цены очень доступные. В Египте удобные правила въезда: необходимо предъявить либо сертификат о вакцинации, либо ПЦР-тест. Также мы видим, что места в гостиницах есть», — сказал он. Дмитрий Горин отметил, что вопросы безопасности, которые привели к запретам на перелеты в Египет, на данный момент урегулированы. «Эти вопросы решала правительственная инспекция, комиссия. Требования, которые выдвигала Российская Федерация, египетские авиационные власти, аэропортовые службы полностью выполнили, только после этого было принято решение об открытии этих аэропортов, помимо Каира. Это широкий круг вопросов безопасности, начиная от отдельных стоек регистрации терминала, биометрических данных, загрузки продуктов питания и багажа. Все эти вопросы египетская сторона отработала», — заключил он.

С января 2018 года Россия возобновила авиасообщение с египетской столицей Каиром. Вместе с тем запрет на полеты в Хургаду и Шарм-эль-Шейх оставался: в Москве это объясняли недостаточно проработанными мерами безопасности в аэропортах. В апреле этого года президенты России и Египта договорились восстановить авиасообщение в полном объеме.

Причиной полного закрытия авиасообщения с Египтом в конце 2015 года стала авиакатастрофа самолета российской компании «Когалымавиа», в результате которой погибли 224 человека. Большинство из них были россияне. В Москве произошедшее считают терактом.