Москвичи жалуются на приложение «Соцмониторинг», предназначенное для контроля за соблюдением изоляции больными коронавирусом.

Научный сотрудник Евгения Новикова рассказала «Эху Москвы», что вынуждена сидеть на самоизоляции как контактировавшая с больным, при том, что диагноз COVID-19 у ее мамы не подтвердился. По ее словам, информацию о том, как сняться с мониторинга, не может предоставить ни одно ведомство. Евгения Новикова добавила, что в Департаменте здравоохранения ей предложили только одно решение проблемы — вакцинироваться.

Кинорежиссер Михаил Калмыков рассказал «Эху Москвы», что не может сняться с мониторинга даже после получения отрицательного теста на COVID-19.

Жалобы на приложение «Соцмониторинг» начались с момента его создания весной прошлого года. Тогда многие москвичи сообщали об ошибочно выписанных штрафах.