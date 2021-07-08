Суд арестовал еще на 15 суток участницу группы Pussy Riot Марию Алехину по обвинению в неповиновении полиции

Кунцевский суд Москвы арестовал еще на 15 суток участницу группы Pussy Riot Марию Алехину по обвинению в неповиновении полиции. Об этом сама активистка рассказала сетевому изданию «Медиазона». Алехину задержали накануне на выходе из спецприемника, где она отбывала предыдущие 15 суток ареста.