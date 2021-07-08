Депутат Кривоносов подчеркнул необходимость грамотного подбора нового тренера сборной России по футболу

Заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Сергей Кривоносов подчеркнул необходимость грамотного подбора нового тренера сборной России по футболу. Об этом депутат сообщил радиостанции «Эхо Москвы».

«Я считаю, что это взвешенное решение, потому что результат оказался, сами знаете, не очень хороший в выступлении нашей сборной. Значит, нужно подбирать человека с другой стратегией. Уже неоднократно говорили о том, какие зарплаты у наших футболистов и какой результат, конечно, для всех очевидно, что что-то надо менять. Нужно грамотно подойти к стратегии подбора тренера: «Если что-то происходит не так, как ты хочешь, подумай, что ты делаешь неправильно». Может быть, нужно подумать о том, чтобы материальное вознаграждение футболистов зависело от их результатов, как еще по-другому заставить выигрывать?», — сказал он.

Станислав Черчесов покинул должность главного тренера сборной России по футболу. Имя его преемника пока не названо. Критика в отношении С.Черчесова со стороны ряда спортсменов и политиков началась после того, как сборная России не вышла из группы на Чемпионате Европы по футболу. Команда разгромно проиграла Бельгии и Дании и со счетом 1:0 выиграла у Финляндии. Технический комитет РФС, между тем, выражал поддержку тренеру сборной, а неудовлетворительный результат команды списывал на уровень игроков.

Станислав Черчесов занимает должность главного тренера сборной России по футболу почти 5 лет. В 2018 году он вместе с командой добился участия в четвертьфинале домашнего Чемпионата мира.