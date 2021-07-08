Президент Владимир Путин запустил движение по финальному участку ЦКАД, проехав по нему на машине

Таким образом, кольцо замкнулось и открыто для автомобилистов на всем протяжении. В церемонии запуска также принимали участие вице-премьер по строительству Марат Хуснуллин, председатель правления госкомпании «Автодор» Вячеслав Петушенко и губернатор Московской области Андрей Воробьев. Общая протяженность дороги достигает почти 340 километров, на большей части она платная.