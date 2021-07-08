В Венгрии вступил в силу закон о запрете пропаганды ЛГБТ среди несовершеннолетних

Это произошло несмотря на критику со стороны руководства Евросоюза.

В венгерских школах теперь запрещено обсуждать вопросы транссексуальности и трансгендерности, а лицам до 18-ти лет в целом нельзя пропагандировать идеи ЛГБТ или коррекции пола. Как сообщала немецкая медиакомпания «Дойче велле», помимо того, что новые правила не разрешают организовывать просветительские программы на подобные темы, под запрет попала и рекламу крупных компаний, выражающих солидарность с людьми с нетрадиционной сексуальной ориентацией.

Вчера председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала этот закон «отвратительным». Она поставила Будапешту ультиматум — если Венгрия не исправит ситуацию, ЕС задействует доступные ему средства для защиты принципов и основополагающих договоренностей. О каких именно мерах идёт речь – пока не уточняется.

В свою очередь венгерские власти посчитали эти требования несправедливыми. Премьер-министр Виктор Орбан, например, говорил, что Еврокомиссия ведёт себя как колониалисты. Запрет пропаганды ЛГБТ среди детей он назвал сугубо внутренним делом государства: «Мы не можем согласиться с тем, что другие страны-члены ЕС диктуют нам, как мы должны воспитывать венгерских детей. Это неправильно. Кто-то неверно понимает ситуацию в Евросоюзе. Эту диктатуру необходимо остановить».

Ранее представители венгерских властей неоднократно отрицали, что этот закон направлен против ЛГБТ. По словам чиновников, эти правила нужны, чтобы оставить любые гендерные вопросы исключительно на усмотрение родителей и семьи.

Венгрия уже не в первый раз спорит с ЕС на подобные темы. В прошлом году там приняли поправки в Конституцию, фактически запрещающие однополые браки. Также там законодательно нельзя менять в документах пол, указанный при рождении.