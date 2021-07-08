Делегация запрещенного в России движения Талибан прибыла в Москву на переговоры

Россия участвует в урегулировании ситуации в Афганистане, из-за которой под угрозой оказался Таджикистан. Власти страны ранее запросили помощи у ОДКБ.

Талибан захватывает все новые и новые территории Афганистана, в том числе на севере – вблизи Таджикистана. Под контролем движения не менее 70% границы с республикой, на одном из контрольно-пропускных пунктов талибы вывесили свой флаг. Ситуация ухудшается. Под натиском боевиков уже более полутора тысяч афганских военных за последние 2 недели бежали в республику. Власти Таджикистана призвали союзников по ОДКБ помочь защитить границу на фоне роста напряженности в регионе. Военный обозреватель Александр Гольц считает, что Таджикистан оказался перед лицом серьезной угрозы. Об этом он сказал в эфире «Эха Москвы».

Однако, как поведет себя Россия, в этих условиях неясно. Министр иностранных дел Сергей Лавров не дал однозначного ответа на вопрос о готовности Москвы ввести войска в Афганистан в случае нападения на Таджикистан.

Несколько дней назад президент России Владимир Путин убеждал таджикского лидера Эмомали Рахмона в том, что Москва поможет республике в рамках ОДКБ. Сегодня об этом же заявили в диппредставительстве России в Таджикистане. Но о каких именно мерах идет речь, пока неизвестно.

На фоне роста влияния Талибов в Афганистане Душанбе ранее объявил о мобилизации 20 тысяч военных, при этом что, по оценкам экспертов, численность вооруженных сил Таджикистана в 2 раза меньше.

Движение «Талибан» (запрещено в РФ) не планирует нападать на афгано-таджикскую границу. Об этом заявил ТАСС в четверг официальный представитель политофиса Мохаммад Сохаил Шахин. «Конечно, мы не будем нападать на границу между Таджикистаном и Афганистаном. Мы заверяем российскую сторону, что наша политика не заключается в нападении», — сказал он, его цитирует ТАСС.