Президент России отменил запрет на воздушные перевозки граждан в Египет

Также отменяется и рекомендация туроператорам не продавать путевки в эту страну. Авиасообщение с Египтом было прервано почти 6 лет назад после взрыва в небе над Синаем самолета авиакомпании «Когалымавиа», летевшего из Шарм-эль-Шейха. 217 пассажиров и 7 членов экипажа погибли. Причиной катастрофы российские спецслужбы назвали взрыв бомбы на борту лайнера.

Ассоциация туроператоров в России заявляет, что чартеры в Египет могут быть возобновлены до конца этого месяца. Расписание сформируется в течение двух-трех недель. О своей готовности летать в Египет заявили несколько российских авиакомпаний.