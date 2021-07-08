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18:22, 08 июля 2021

Преображенский суд Москвы 15 июля начнет рассмотрение по существу дела соратницы Алексея Навального Любови Соболь

Речь идет о так называемом «санитарном деле», по которому проходят также брат Алексея Навального Олег, участница группы Pussy Riot Мария Алехина, лечащий врач Навального Анастасия Васильева и еще несколько человек. Сегодня прошли предварительные слушания по делу Соболь, которая обвиняется в подстрекательстве к нарушению санитарных норм.

Журналист Михаил Фишман в эфире «Эха Москвы» отметил, что целью «санитарного дела» было ограничить деятельность организаторов протестных акций. Фишман добавил, что остается только поражаться лицемерию самого «санитарного дела», и пониманию того, что такое закон и как он должен работать с точки зрения Кремля.


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