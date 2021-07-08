В Москве простились с Владимиром Меньшовым

Актера и режиссера похоронили на Новодевичьем кладбище. Перед этим в Центральном доме кино прошла гражданская панихида.

Вереница желающих проститься с Меньшовым собралась еще за полчаса до официального начала церемонии. Москвичи стояли как перед входом в Центральный дом кино, так и вокруг здания. Они называли смерть режиссера и актера своей личной потерей. Основная часть людей, впрочем, простилась с ним в первые 30-40 минут. После этого она осталась ждать, когда гроб вынесут из Дома кино.

Коллеги Меньшова в ответ на вопрос, какой его фильм для них самый любимый, не могли выделить какую-то конкретную картину. Любимыми они называли все фильмы – «Розыгрыш», «Москва слезам не верит», «Любовь и голуби» и другие ленты. Талант Меньшова отмечал также актер и режиссер Евгений Герасимов, назвавший его интересным и честным человеком.

Актер Максим Аверин, который также пришел проститься с Меньшовым, сказал, что режиссеру своими фильмами удалось попасть в душу каждому человеку.

Проститься с Меньшовым пришла и его вдова, актриса Вера Алентова. Лишь накануне ее выписали из больницы, куда она попала вместе с режиссером в конце июня с подозрением на коронавирус. Накануне их дочь Юлия Меньшова в своем инстаграме заверила, что два последних теста на COVID-19 у Алентовой оказались отрицательными.

Владимира Меньшова не стало в понедельник на 82-м году жизни. Он умер от последствий коронавируса.