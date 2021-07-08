Евросоюз предложил России обсудить взаимное признание сертификатов о вакцинации от коронавируса

Идею возможного сотрудничества по ковид-сертификатам озвучил посол Евросоюза в Москве. Маркус Эдерер предложил урегулировать вопрос о равнозначности документов о вакцинации, которые в России и странах Евросоюза выдают людям, сделавшим прививку от коронавируса или недавно переболевшим. Посол напомнил, что в ЕС уже неделю действует система цифровых сертификатов. Их ввели для того чтобы люди без сложностей могли перемещаться по всему Евросоюзу и не входящих в сообщество ряду стран Шенгенской зоны. В европейских сертификатах помимо сведений о вакцинации, есть данные о перенесенном заболевании и результатах тестов на COVID. Равнозначными этим документам могут стать и сертификаты, выпущенные в третьих странах, отметил Эдерер. Евросоюз предложил российскому Минздраву обсудить такую возможность. По словам дипломата, если переговоры пройдут успешно, это избавит российских путешественников от многих проблем, с которым они сталкиваются сейчас. Посол ЕС отметил также, что россияне на первом месте по получению шенгенских виз. Ситуация из-за коронавируса почти не изменилась. Говоря о том, что вакцина Спутник до сих пор не одобрена в странах ЕС, Эдерер подчеркнул: речь не идёт о политизации процесса признания российской вакцины от коронавируса в европейских странах. Идёт техническая работа. Посол Евросоюза в Москве объявил о возможности взаимного признания сертификатов после призывов госсекретаря при МИДе Франции Клемена Бона не пускать в страны ЕС вакцины из России и Китая.

Напомним, что в Евросоюзе одобрены четыре вакцины от коронавируса: препараты компаний Pfizer и BioNTech, AstraZeneca, Moderna и Johnson & Johnson. Российский «Спутник» до сих пор проходит проверку европейского регулятора.



В России заявление французского представителя вызвало весьма бурную реакцию. Так, официальный предстатель МИД Мария Захарова назвала их гибридом расизма, имперского гегемонизма и неонацизма. В свою очередь, спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал позицию французского МИДа недальновидной и безответственной.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что ковидная дискриминация в связи с документальной разницей неприемлема в любом демократическом обществе. В то же время, он позитивно оценил предложение Евросоюза обсудить взаимное признание сертификатов вакцинации от коронавируса.

Проблемы из-за того, что вакцины и сертификаты зачастую не имеют межгосударственного признания, возникают не только у путешествующих. Врач по имени Николай рассказал радиостанции «Эхо Москвы», что во время работы в Европе привился вакциной AstraZeneca, но в России его сертификат не действует. Это может создать серьезные проблемы для работы, — добавил он. Николай объяснил, что прививаться повторно ему пока рано, поэтому вакцинироваться отечественной вакциной он не может.

За последние сутки в России выявлено 24 818 новых случаев коронавируса в 85 регионах.

Новые коронавирусные ограничения вступят в силу со вторника в Петербурге. Сегодня изменения в постановление 121 подписал губернатор Александр Беглов. Петербургские чиновники запретили проведение массовых мероприятий, если их численность превышает 75 человек. При этом, исключение сделано для кино и концертных площадок, театров и цирков. Спортивные мероприятия будут проходить вообще без зрителей, а все участники — будь то судьи, футболисты или иные спортсмены, а также организаторы должны предоставить либо сертификат о вакцинации, либо свежий отрицательный тест на коронавирус. Отмечу, что на культурные и зрелищные мероприятия в цирках, театрах и на концертных площадках допустят до полутора тысяч человек. Но их нужно согласовывать с Роспотребнадзором. Также со вторника вступит запрет на проведение праздников на судах, которые курсируют по рекам и каналам Петербурга. На них можно будет занять только половину мест и всю поездку надо будет сидеть.

Напомню, что в Петербурге в последние недели растёт число суточных заражений коронавирусом. Накануне Вице-премьер России Татьяна Голикова отметила, что всплеск заболевания инфекцией связан с проведением в Петербурге матчей Чемпионата Европы по футболу.

По данным петербургских чиновников, сегодня число привитых горожан хотя бы одним компонентом вакцины от коронавируса превысило отметку в один миллион человек.