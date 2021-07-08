Российский футбольный союз расторг контракт с главным тренером сборной России по футболу Станиславом Черчесовым

Об этом сообщается в телеграм-канале РФС. Там говорится, что решение было принято совместно с Черчесовым. РФС начнет работу по поиску кандидатов на эту позицию. Вместе с Черчесовым сборную покидает и его тренерский штаб.

Сборная России не смогла выйти в плей-офф на чемпионате Европы, заняв последнее место в группе.

Менее недели назад Черчесов, комментируя провал российской команды на чемпионате Европы, сказал, что не собирается покидать пост. Сегодня Черчесов поблагодарил болельщиков, футболистов, персонал сборной, представителей Российского футбольного союза. Также он пожелал удачи новому тренерскому штабу.

Спортивный комментатор Станислав Минин в интервью радиостанции «Эхо Москвы» отметил, что Станислав Черчесов не смог закрепить и развить успех 2018-го года. Минин добавил, что отставка Черчесова не была необходимой и у РФС нет четко продуманной кандидатуры следующего тренера сборной.

Политолог, президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов в эфире «Эха Москвы» отметил, что Черчесов не создавал у болельщиков российской сборной ощущения эмпатии. Виноградов добавил, что Черчесов не любит объяснять, что он делал, он ведет себя по настроению, то дружественно, то по-хамски, он не демонстрирует особого креатива, вроде бы ничего не проваливает, но каких-то ожиданий не создает.

Заместитель председателя Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Сергей Кривоносов считает, что к подбору нового тренера необходимо отнестись с умом. Кривоносов добавил, что материальное вознаграждение футболистов должно зависеть от их результатов.

В центре внимания зарубежной прессы – завершающийся чемпионат Европы. В частности, один из двух полуфиналов, оказавшийся, мягко говоря, дискуссионным, и предстоящий финал.

Сборная Англии вышла в финал чемпионата Европы впервые за 55 лет, — констатирует Немецкая волна и отмечает успех тактики наставников команды с Туманного Альбиона. Подавляющее большинство британских изданий на своих первых полосах славят родную команду; называя ее то «Парнями, которые пишут историю», то «Волшебниками из футбольной сказки».

Выиграть англичанам помогло не только пенальти, но и ошибка соперников, считает спортивное радио ВВС 5, датчане, по мнению комментаторов, выдохлись в первой половине игры; и уже на вторую часть, у них просто не хватило сил. Этот навык команде стоит ещё сохранить, считают здесь — потому что похожую тактику используют итальянцы. А значит, команде с туманного Альбиона нужно будет что-нибудь ещё придумать, чтобы выиграть в финале.

Любопытно, как даже в британской прессе, команду соперников называть бесстрашной и боровшейся за победу до последней капли крови. «Датчане показали наивысший класс,» — хвалит их The Guardian. Телеканал France24 присоединяется к этому с похвалой: «Датская команда покидает Евро побеждённой англичанами, но с уважением , выказанным со стороны подавляющего числа болельщиков».

«Конечно же, англичанам помогла удача. Но не бывает команды, которая выигрывает исключительно с помощью хорошей подготовки, — считают другие аналитики ВВС, — если бы не пенальти, ситуация могла пойти по другому сценарию». Но теперь англичанам придётся подсобраться, ведь у них впереди встреча с самой опытной командой Европы.

Британская The Independent осторожно намекает на то, что борьба в финале будет не на жизнь, а на смерть. Ведь итальянская команда показала себя лучшей на этом чемпионате.

И ее болельщики уже вовсю готовятся к схватке. В Италии почти не найти фирменных футболок с символикой национальной сборной, — пишет La Repubblica. А Corriere Della Sera подбадривает фанатов и пишет, что сейчас команда с Апеннинского полуострова станет триумфатором Евро, а всего через 16 месяцев и вовсе победит в Чемпионате Мира в Катаре.

Финал чемпионата Европы состоится в это воскресенье на стадионе Уэмбли в Лондоне.