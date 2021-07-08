Собянин: Количество людей, которые прививаются от коронавируса в Москве каждый день, выросло до 100 тысяч человек

Количество людей, которые прививаются от коронавируса в Москве каждый день, выросло до 100 тысяч человек, объявил мэр города Сергей Собянин. Недавно в столице открылся один из крупнейших в Европе пунктов вакцинации в Гостином дворе. А по подсчетам РБК впервые с весны Москва вернулась в пятерку регионов с наибольшей долей привитых – почти 25 процентов.
2021-07-08T17:31:32+03:00
2021-07-08T17:31:32+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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17:31, 08 июля 2021
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