В Петербурге запретили спортивные мероприятия со зрителями с 13-го июля из-за коронавируса

Соответствующий указ подписал губернатор Александр Беглов. При этом на концерты и другие культурные мероприятия можно будет пускать до полутора тысяч зрителей.

Во второе половине июня в Петербурге прошли несколько матчей Чемпионата Европы по футболу. Городские власти уверяли, что на заболеваемость он никак не повлиял, но глава федерального оперштаба Татьяна Голикова признала, что ситуация с Covid-19 в Петербурге после этого ухудшилась. А власти Финляндии заявили, что выявили коронавирус у каждого десятого вернувшегося из Петербурга болельщика.