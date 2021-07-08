Станислав Черчесов покинул должность главного тренера сборной России по футболу

Имя его преемника пока не названо.

До последнего момента в руководстве Российского футбольного союза не комментировали возможную отставку Черчесова. Теперь в организации утверждают, что расходятся в результате совместного решения. Правда, условия отставки не называются. Ранее источники ряда изданий уверяли, что Черчесову уже предлагали покинуть пост главного тренера сборной России по собственному желанию и дискуссия шла по вопросу отступных за досрочное расторжение контракта. Все дело в том, что Черчесов должен был руководить командой до конца следующего года. Сам он, впрочем, несмотря на противоречивую информацию, говорил, что не собирается уходить. Свой пост главного тренера он называл «госдолжностью», которую «нужно исполнять».

Волна критики в сторону Черчесова со стороны ряда спортсменов и политиков началась после того, как сборная России не вышла из группы на Чемпионате Европы по футболу. Она разгромно проиграла Бельгии и Дании и со счетом 1:0 выиграла у Финляндии. Технический комитет РФС, между тем, выражал поддержку Черчесову, а неудовлетворительный результат команды списывал на уровень игроков.

Черчесов занимал должность главного тренера сборной России по футболу почти 5 лет. В 2018 году он вместе с командой добился участия в четвертьфинале домашнего Чемпионата мира.