Президент Владимир Путин подписал указ, который отменяет запрет полётов на курорты Египта, — передает агентство РИА Новости. Этот запрет вводили после теракта на борту самолета «Кагалымавиа», летевшего из Шарм эль Шейха в Петербург в октябре 2015 года. Позже после того, как российские эксперты проинспектировали ужесточение мер безопасности египетских аэропортов, Москва разрешила регулярные рейсы в Египет. Но улететь можно было только в Каир. Рейсов в Хургаду и Шарм эль Шейх, в том числе чартерных, не было.

