Противоречивая информация поступает о работе Московского зоопарка

Агентство ТАСС со ссылкой на указ мэра передает, что теперь он закрыт бессрочно (изначально работа приостанавливалась именно до 8-го июля). В то же время, агентство РИА Новости сообщает также со ссылкой на столичного градоначальника, что зоопарк сегодня возобновляет работу, но принимать гостей будет только на открытом воздухе, а закрытые помещения останутся недоступны для публики.

На сайте московского зоопарка указано, что он по-прежнему закрыт.